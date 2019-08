Rio Ferdinand, ex capitano e bandiera del Manchester United, ha parlato ai microfoni del Daily Star in Inghilterra dell'affare sfumato per Paulo Dybala ai Red Devils: "Negli ultimi anni sono stati tanti i giocatori che hanno rifiutato il Manchester United e che hanno preferito andare altrove, ma proprio non so come Dybala abbia avuto il coraggio di rinunciare al trasferimento quando alla Juventus fa panchina. Forse pensava fosse meglio non giocare che non essere in Champions League, preferisco questo allo United. Io sono felice che non sia venuto, non ha quello che voglio che un giocatore del Manchester abbia".