"Dobbiamo trovare la vittoria. Per il morale, le motivazioni e perché le prestazioni non sono mancate. Mai. Anche se abbiamo commesso errori in cui non dobbiamo ricadere. La Juventus U23 è la miglior squadra del girone per qualità. Ma stiamo bene, abbiamo tutti a disposizione e stiamo crescendo". Queste le parole di mister Vecchi, tecnico della Feralpisalò che domani affronterà la Juventus Under 23. Fischio d'inizio alle 14:30.