, allenatore della FeralpiSalò ex Inter, ha così commentato la vittoria di ieri per 3-2 contro la Juventus Under 23: ​"Purtroppo abbiamo questa capacità di complicarci le cose da soli. Se non eliminiamo queste amnesie diventa dura, però ci prendiamo questa rimonta che ci fa bene e sia stata pure meritata. Nonostante un brutto primo tempo nel quale è mancata la brillantezza abbiamo avute le nostre occasioni. Alla fine del primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, ho cercato di dare subito una svolta per cambiare una formazione iniziale che probabilmente avevo sbagliata. Oggi i cinque che sono entrati ci hanno permesso di dare una svolta ma dobbiamo soffrire meno, essere più presenti però la squadra ha carattere altrimenti non si riprendono gare come queste".