Dopo la rocambolesca vittoria contro la Triestina, nel recupero della seconda giornata giocato mercoledì, la Juventus Under 23 torna in campo oggi, alle 14:30, per affrontare la Feralpisalò, squadra già battuta dai bianconeri in Coppa Italia.: Gelmi, Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Guidetti, Spagnoli, Guerra, Corrado, Carraro, Balestrero, Damonte. All. Vecchi. A disp. Liverani, Porro, Brogni, Di Molfetta, Miracoli, Corradi, Legati, Suagher, Luppi, Hergheligiu, Tirelli, Salines.: Israel; De Winter, Poli, Riccio; Barbieri, Sersanti, Leone, Zuelli, Akè; Cudrig, Sekulov. All. Zauli. A disp. Garofani, Raina, Stramaccioni, Anzolin, Da Graca, Soule, Compagnon, Palumbo, Miretti, Pecorino.​: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno​10' - GOL JUVE, segna Sekulov, azione personale e portiere spiazzato- Si parte