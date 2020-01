FeralpiSalò-Juve termina 2-0: decide la doppietta di Maiorino. La formazione Under 23 ha sfidato la squadra lombarda per la semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Pro Patria, non sono riusciti a mettere al sicuro la partecipazione alla finale. Anzi: il percorso in coppa sembra quasi segnato. Il ritorno, al Moccagatta di Alessandria, sarà il 12 febbraio.



LA CRONACA

95' - FINISCE QUI: vince la Feralpi per 2-0.

93' - Che occasione! Gran stacco di Brunori su cross da sinistra. Liverani risponde alla grandissima, bloccando la sfera sulla porta.

90' - 5' di recupero.

77' - Bagarre in area Feralpi, un bianconero calcia da due passi ma Liverani riesce a opporsi.

71' - Destro dal limite di Marchi: para Liverani in due tempi.

63' - Brunori stacca bene di testa da cross profondo. Para facilmente l'estremo difensore della Feralpi.

62' - Scatta ancora Maiorino, che prova a scavalcare Nocchi di testa. Para il portiere.

54' - Destro dalla distanza di Ceccarelli. Palla out.

45' - Ripartiti! Dentro Marchi per l'Under 23.

45' - Termina senza recupero il primo tempo: 2-0 per la Feralpi, doppietta di Maiorino.

30' - Si fa vedere la Juve dalla destra con Zanimacchia: cross dentro e sbuccia Liverani. Magnino salva.

25' - GOL DELLA FERALPI. Rimorchio perfetto di Maiorino, che dal limite spara un destro potente in porta. Il tentativo è centrale, ma Nocchi si lascia battere comunque. 2-0.

22' - Buona occasione per Brunori: il destro dal limite dell'area è alto

12' - GOL DELLA FERALPI. Punizione da lontanissimo di Maiorino che trova però la deviazione della barriera. Nocchi beffato. 1-0 per i padroni di casa.

1' - Partiti!



FERALPI-JUVE 2-0 (2-0)

Marcatori: 12′ e 25' Maiorino

Feralpisalò (4-2-3-1): Liverani; Vitturini, Rinaldi, Mordini, Magnino; Scarsella, Altobelli (80′ Carraro), Pesce; Baldassin (68′ Guidetti), Maiorino (71′ Eguelfi); Ceccarelli (68′ Tirelli). All. Sottili. A disp. Spezia, De Luci, Bertoli, Libera.

Juventus U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Dragusin, Coccolo, Frabotta; Fagioli (88' Rafia), Toure (76′ Muratore); Zanimacchia (76′ Frederiksen), Portanova (60′ Del Sole), Olivieri (46′ Marchi); Brunori. All. Pecchia. A disp. Loria, Raina, Peeters, Mulè, Rafia, Delli Carri

Arbitro: D’Ascanio di Ancona

Ammoniti: Mordini, Fagioli, Dragusin