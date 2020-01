La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia sfida la Feralpisalò nelle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Il club bianconero giocherà in trasferta la partita di andata in programma questa sera (mercoledì 29 gennaio) alle ore 20.00. La squadra di Pecchia arriva dal pareggio esterno contro la Pro Patria e punta alla vittoria del titolo che dà l'accesso ai play-off di Serie C. La partita sarà seguita in diretta su ilbianconero.com con pagelle e interviste post-partita. Diretta video su Eleven Sports. La Juve di Pecchia cerca la finale di Coppa Italia.