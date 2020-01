FeralpiSalò-Juve termina 2-0: decide la doppietta di Maiorino. La formazione Under 23 ha sfidato la squadra lombarda per la semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Pro Patria, non sono riusciti a mettere al sicuro la partecipazione alla finale. Anzi: il percorso in coppa sembra quasi segnato. Il ritorno, al Moccagatta di Alessandria, sarà il 12 febbraio.



NOCCHI 5 - L'errore sul secondo gol è difficile da digerire.



DI PARDO 5 - Tantissimo fumo.



DRAGUSIN 5.5 - Non proprio benissimo la prima dal 1'.



COCCOLO 5 - Zone di luce, poche. Zone d'ombre, diverse.



FRABOTTA 5.5 - Vedi Di Pardo, ma con qualche guizzo in più.



FAGIOLI 5 - Non riesce a inventare, anche per una limitazione tattica.

RAFIA s.v. - Neanche il tempo d'inventare.



TOURE 5.5 - Meglio delle ultime uscite, è l'unico a reggere un centrocampo agonizzante.

MURATORE 5.5 - Fisicità, ma a che serve quando c'è da recuperare?



ZANIMACCHIA 5.5 - Dà la sensazione di essere il più pericoloso. Ma è solo una sensazione, appunto.

FREDERIKSEN 5 - 15 minuti di nulla.



PORTANOVA 5 - Esattamente, qual è il suo ruolo?

DEL SOLE 5 - E' entrato più fresco in altre occasioni. Sembrava già stanco.



OLIVIERI 5 - Nessun attacco in profondità: crollano le sue chance di far bene.

MARCHI 6 - Questione di esperienza, ma anche di voglia: tra i migliori.



BRUNORI 7 - Lotta, tiene duro, ha due occasioni importanti ma è bloccato da un super Liverani. Pecchia può contare su di lui.