Dopo la storica prima allo Stadium contro il Mantova, torna in campo la, con l'obiettivo di migliorare la striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi. I bianconeri di Massimo Brambilla affrontano oggi la, terza forza del girone A di Serie C.: 2-1: (Balestrero 23', Compagnon 40', aut. Stramaccioni 77'): Pizzignacco, Bergonzi, Benedetti, Pilati, Salines; Zennaro, Hergheligiu, Balestrero; Di Molfetta; Pittarello, Cernigoi.. Ferretti, Venturelli, Tonetto, Musatti, Palazzi, Legati, Guerra, D’Orazio, Siligardi, Pietrelli, Dimarco.. Vecchi.: Raina, Mulazzi, Riccio, Stramaccioni, Verduci; Besaggio, Barrenechea, Palumbo; Compagnon, Da Graca, Cudrig.. Scaglia, Savona, Muharemovic, Nzouango, Sekulov, Bonetti, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Ntenda, Cerri, Pecorino.. Brambilla: Balestrero (F), Palumbo (J): Sig. Mastrodomenico di Matera77' - GOL FERALPISALO', sfortunata deviazione di Stramaccioni che supera Raina40' - GOL JUVE, Compagnon in allungo pareggia i conti23' - GOL FERALPISALO', azione personale di Balestrero che supera Raina e porta in vantaggio i suoi1' - Via al match!