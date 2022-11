IL TABELLINOFeralpisalò-Juventus Next Gen: 2-1Marcatori: (Balestrero 23', Compagnon 40', aut. Stramaccioni 77')Feralpisalò (4-3-1-2): Pizzignacco, Bergonzi, Benedetti, Pilati, Salines; Zennaro, Hergheligiu (Legati 86'), Balestrero; Di Molfetta (Musatti 86'); Pittarello, Cernigoi (D’Orazio 71'). A disp. Ferretti, Venturelli, Tonetto, Palazzi, , Guerra, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. All. Vecchi.Juventus Next Gen (4-3-3): Raina, Mulazzi (Savona 91'), Riccio, Stramaccioni, Verduci (Ntenda 87'); Besaggio, Barrenechea, Palumbo; Compagnon, Da Graca (Pecorino 76'), Cudrig. A disp. Scaglia, Muharemovic, Nzouango, Sekulov, Bonetti, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Cerri. All. BrambillaAmmonizioni: Balestrero (F), Palumbo (J), Salines (F)