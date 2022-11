Lanon sbaglia contro lae conquista il passaggio al terzo turno di. A Salò finisce 2-5, con i bianconeri a segno con Iocolano, Compagnon, Verduci, Sersanti e Lipari. Di seguito le nostre pagelle del match.- Incolpevole sui due gol subiti, sempre attento quando serve.- Ancora in crescita, sempre attento e ordinato. Ottimo il suo primo tempo, cala un po' con il passare dei minuti ma non si fa sorprendere. L'assist per il 2-4 di Sersanti è un cioccolatino.- Prestazione attenta, poche le sbavature. Stringe i denti nel finale nonostante i crampi.- Un po' confuso e in difficoltà, in generale. Anche sua la responsabilità sul gol del 2-3 (dal 63'- Esperienza al servizio della squadra per consolidare il risultato)- Un pomeriggio memorabile, innanzitutto per il primo gol tra i professionisti ma anche per tanti altri ottimi spunti. Il potenziale c'è, e si vede. (dal 63'- Buon ingresso in campo, l'intraprendenza non gli manca mai).- Poco nel vivo del gioco per i primi 60 minuti, il gol lo galvanizza e aumenta il ritmo, mostrando tutta la sua qualità.- Male sull'episodio che causa il rigore, disattento anche sul secondo gol dei padroni di casa. Può fare meglio.Per buona parte del primo tempo fa valere tutta la sua esperienza ed è forse il migliore dei suoi. Partita di alto livello, dà un contributo fondamentale alla squadra, e il gol è il giusto premio all'impegno.- La convocazione in prima squadra non è arrivata per caso. Il gol è un gioiello da vedere e rivedere, ma è suo il merito anche di tante altre azioni pericolose. (dal 74'- La gioia del gol, anche nel suo caso il primo tra i professionisti, a coronare un buon approccio alla gara).- Partita di sacrificio, sufficienza piena. (dal 78'- Il merito del gol di Lipari è suo almeno al 50%. Quando entra in campo gli avversari tremano, sempre).- In avanti si vede meno del previsto, ma il suo lavoro in fase di copertura è preziosissimo. (dal 74's.v.)All.- Oggi la Juve non sbaglia, scende in campo compatta e attenta per portare a casa il risultato. Forse da rivedere (ancora) qualcosa in fase difensiva, per ridurre il più possibile i pericoli.