FUTURO THIAGO MOTTA, PARLA FENUCCI



ZIRKZEE-JUVENTUS, LA RISPOSTA DI FENUCCI

L'amministratore delegato del Bologna, Claudioè intervenuto ad un incontro intitolato "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale", organizzato dall'USSI a Coverciano. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com su Thiago Motta:"Lo vorrei legare a una sedia, ma non è facile. Domani o dopodomani parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà. Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare insieme, vedremo"."Abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenerli tutti. L'unico che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole, ma che proveremo nelle prossime settimane a trattenere".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.