L'amministratore delegato del Bologna Claudioha parlato all'incontro Lo sport tra passato, presente e futuro. Queste le sue parole riportate da il Corriere dello Sport."Il VAR serve ancora ad evitare gli errori gravi. L’arbitro in campo deve essere lasciato libero di arbitrare. Ma proprio perché serve ad evitare errori gravi, quando ci sono, il VAR deve intervenire. Ci sarà l’impegno da parte di tutti per garantire l’equa competizione del campionato. C’è delusione, avremmo potuto vincere la partita (contro il Monza e contro la Juve, ndr) e meritavamo di portarla a casa. Sugli errori arbitrali abbiamo già espresso il nostro disappunto a Torino e so che i vertici sono dispiaciuti".