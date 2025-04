Fenerbahce-Galatasaray, follia nel finale: Mourinho colpisce il tecnico avversario, Polizia in campo

Getty Images

Cosa è successo nel finale di Fenerbahce-Galatasaray

Follia nel finale e al termine di, sentitissimo derby di Istanbul tra due squadre divise da una storica rivalità, valevole per i quarti di Coppa di Turchia. Una sfida che ha tenuto alta la tensione fin dai primi minuti, con gli ospiti che hanno dettato il proprio ritmo fin dal fischio d'inizio.Alla squadra disono bastati appena dieci minuti per trovare il vantaggio: un lungo passaggio della difesa, un tacco di Baris Alper Yilmaz – abile a difendere la posizione – e un assist per l'ex Napoli, indicato come un obiettivo di mercato della Juventus , che con un destro potente e preciso sotto la traversa ha superato il portiere avversario. A metà del primo tempo, è stato ancora l'attaccante nigeriano a siglare il raddoppio, prima che, verso la fine della frazione, Sebastian Szymanski accorciasse le distanze per la squadra di Josè Mourinho. Il punteggio è rimasto invariato, per cui è il Galatasaray ad avanzare nella competizione, ma sarà il finale del match a lasciare più di qualche strascico.

Le immagini parlano chiaro: in campo è scoppiata una vera e propria rissa che ha coinvolto le panchine delle due squadre. Un acceso scontro che, fortunatamente, è stato sedato in breve tempo, grazie anche alla gestione del direttore di gara Cihan Aydin, che non ha potuto fare altro che estrarre dei cartellini rossi. Espulsi il già citato Yilmaz e Kerem Demirbay per il Galatasaray, oltre a Mert Hakan Yandas per il Fenerbahce, tutti e tre in panchina.E non è finita qui. Dopo il fischio finale, arrivato dopo ben sedici minuti di recupero, i riflettori si sono infatti puntati sui due allenatori,. In particolare, è stato lo Special One a compiere un gesto decisamente discutibile. Dopo la sconfitta, il tecnico portoghese ha letteralmente afferrato per il naso il suo collega del Galatasaray, facendolo cadere a terra. È quindi intervenuto subito il personale delle due squadre, oltre che la polizia, contribuendo a calmare i due contendenti e a risolvere la situazione. L'episodio, però, è destinato a far parlare ancora a lungo.