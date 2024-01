Fenerbahce, la presentazione di Bonucci

Leonardosi presenta da nuovo giocatore del Fenerbahce."Ringrazio davvero tutti, sono davvero felice di essere qui. Sono grato anche per l'accoglienza che mi è stata riservata; le prime sensazioni sono sempre molto importanti e mi sento bene. Grazie mille a tutti, ho ricevuto molti messaggi sui social".“Prima di venire qui ho parlato con Merih Demiral, Edin Dzeko e Dusan Tadic. Quello che hanno detto è stato molto importante per me. Mi hanno detto cosa dovevo fare con questa maglia importante. Porto qui la mia esperienza, sono venuto per combattere con i miei compagni di squadra. Sono nell’ultimo periodo della mia carriera e voglio chiudere vincendo dei trofei. Ovviamente devo imparare il turco il prima possibile. Merih ha detto: 'Mi hai insegnato l'italiano quando ero alla Juventus, ora ti insegnerò il turco'".