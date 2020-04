Maurizio Felugo, storico capitano della Pro Recco pallanuoto - di cui è oggi presidente - ha parlato a Calciomercato.com, raccontando anche della sua fede per la Juventus: "Essere accostati a loro è per noi un grande onore. Credo che, aldilà del tifo, nessuno possa negare che soprattutto con l’avvento dell’attuale management la Juventus rappresenti un punto di riferimento assoluto per qualunque società sportiva italiana. Noi siamo stati fortunati ad avere la possibilità di partecipare a qualche evento con loro. Iniziative per lo più promozionali, che hanno consentito di avvicinare due club molto diversi ma accomunati dall’identica mentalità vincente. Sono cresciuto in una famiglia di juventini doc e sia io che i miei fratelli abbiamo appreso questo legame da nostro papà e da nostro nonno. In casa nostra, fin dai tempi di Platini, non c’è mai stata alternativa ai colori bianconeri”.