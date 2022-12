Vittorio, nel suo commento per Libero, ha parlato così delle indagini sulla Juventus: "Smettiamola di sputtanare il calcio con indagini assurde. Già abbiamo avuto Calciopoli, una decina di anni orsono, che ha provocato più danni di un terremoto, e danneggiato uomini di valore quanto Luciano Moggi, il quale pur essendo bravissimo (risultati alla mano) non ha più avuto facoltà di lavorare nel settore, mentre la Juventus fu addirittura spedita in serie B. Cose da pazzi, che non possono ripetersi".