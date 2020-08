Tra le voci che si sono levate in difesa di Maurizio Sarri c'è quella di Vittorio Feltri, che nel suo editoriale odierno su Libero ha scritto: "La Juventus ha licenziato l'allenatore che ha portato la squadra a vincere lo scudetto, ma non è riuscito a trascinarla verso la finale di Champions. Capirai che delitto. La competizione europea per i bianconeri è da sempre un calvario. Quindi il crimine da attribuire a Maurizio Sarri, ottimo trainer, non è da ergastolo. Reclamiamo un po' di rispetto per Sarri".