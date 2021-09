Anche Vittorio Feltri si unisce alla folta schiera di persone che hanno riscontrato problemi con la fruizione di Dazn in queste prime 4 giornate di campionato. Questo il tweet postato dal direttore di Libero durante il match di ieri sera dell'Allianz Stadium: "DAZN è una emittente scalcinata. Non riesco a vedere che qualche spezzone di Juve Milan, pur avendo pagato l’abbonamento. Rimpiango Sky . Che fregatura."

Dazn ha vinto l'asta per l'assegnazione per i diritti della Serie A per il triennio dal 2021 al 2024.