Vittorio Feltri, traendo spunto dall'esonero di Maurizio Sarri, ha colto l'occasione per rivolgere una dura critica ad Andrea Agnelli. Dopo aver definito "inflessibili e presuntuosi" i "signorotti torinesi" che hanno esonerato il tecnico toscano dalla Juve, e aver bollato Agnelli come "un padrone delle ferriere che fa venir voglia di rispolverare il comunismo", nel suo editoriale su Libero si legge: "La cosa non mi stupisce: qualche tempo fa la tigre vestita da Agnellino ebbe a dire in sede europea: ma che ci fa l'Atalanta in Champions? [...]. Segnalo a questo gentiluomo dei miei stivali che l'Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas...".