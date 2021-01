Nell'estate 2019 Joao Felix fu un uomo mercato a peso d'oro: lo seguiva mezza Europa, tra cui la Juventus, e alla fine il Benfica lo vendette all'Atletico Madrid per circa 127 milioni di euro. Quest'anno la squadra di Simeone sta procedendo a vele spiegate in testa alla classifica della Liga, grazie anche al contributo del neoacquisto Luis Suarez, ma Felix sta vivendo un momento difficile. Con alcune prestazioni deludenti (tra cui quella in Coppa del Re, eliminazione clamorosa per mano del Cornellà) sta perdendo minutaggio nei Colchoneros e lo stesso Cholo ha dichiarato "Non giocano i nomi, ma i giocatori utili alla squadra". Secondo todofichajes.com Felix sta valutando tutte le alternative: certo, difficile avanzare offerte per un giocatore acquistato a quelle cifre e legato all'Atletico da un contratto fino al 2026, ma al 21enne talento portoghese, come da lui stesso dichiarato a dicembre 2019, piacerebbe tantissimo giocare col connazionale Ronaldo...