Felix Correia verso il Lille: quanto guadagna la Juventus

Un bonus per la Juve

Secondo quanto riportato da Fabrizio, Felixè in procinto di lasciare ilper una nuova avventura all’estero. L’esterno portoghese classe 2001, reduce da una buona stagione nella Primeira Liga, sarà ceduto per una cifra vicina aiCorreia è un ex giocatore della Juventus , che lo aveva acquistato dal Manchester City nel 2020 e lo aveva fatto esordire in Serie C con la maglia della. Dopo alcuni prestiti e senza mai entrare stabilmente nella prima squadra, il club bianconero lo ha ceduto a titolo definitivo al Gil Vicente nel 2023. Nell’operazione era stata inserita una clausola sulla futura rivendita, stimata attorno al 25%.

Con il trasferimento imminente da 7 milioni, la Juventus incasserà circa 1,75 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore fuori dal progetto tecnico, utile per generare una plusvalenza a bilancio. Una mossa che conferma la lungimiranza della dirigenza bianconera nel mantenere il controllo economico anche su elementi ceduti.La Juve osserva con interesse: ogni passo di Correia sul mercato può ancora portare benefici a Torino.