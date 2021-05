Nel corso di tutta la stagione Andrea Pirlo ha pescato spesso dall'Under 23, un po' per scelta un po' per esigenza. Da Frabotta a, l'ultimo gioiellino bianconero che ha debuttato tra i grandi nella vittoria della Juventus alla Dacia Arena contro l'Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Dopo aver smaltito l'emozione per l'esordio, l'attaccante classe 2001 ha commentato su Instagram: "Felice per il mio debutto ma più contento per i 3 punti! Continuiamo a spingere".