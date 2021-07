Alcune squadre di Serie B hanno messo gli occhi su, attaccante portoghese della Juventus Under 23 reduce da un'ottima stagione in Lega Pro. Secondo quanto riportato da "L'Arena", il classe 2001 sarebbe nella lista di mercato dele del. La Juventus però non vuole ancora cedere il calciatore, in quanto potrebbe risultare una pedina importante nell'affare Locatelli. Il Sassuolo potrebbe infatti richiederlo come contropartita e il club bianconero lo inserirebbe volentieri nella trattativa per abbassare il prezzo del cartellino di Locatelli.