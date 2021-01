Nella Juventus Under 23 c’è una stella che inizia risplendere di luce propria, Felix Correia. Ieri ha deciso il match contro la Carrarese, attirando l’attenzione di diversi club, soprattutto di Serie B. Infatti, come riporta SerieBNews.com, il portoghese sarebbe entrato nel mirino di Empoli e Pescara, che gradirebbero mettere le mani sul giocatore in prestito. Adesso segna e trascina i ragazzi di Zauli, adesso per la Juve dovrà decidere il da farsi: far crescere il ragazzo in casa oppure altrove?