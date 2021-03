Giovanni Manna, manager dell'Under 23, ha parlato ai microni di JTV, raccontando le ultime su Felix Correia, talento della formazione B dei bianconeri.



"Lui è un giocatori di grande qualità, di prospettiva, che ha già fatto qualcosa in passato. Ha fatto un girone d’andata importante, in questo momento magari non è brillantissimo ma sicuramente ha un futuro roseo davanti. È un ragazzo un po’ taciturno, ma che in realtà vede calcio e lavora quotidianamente in modo importante".