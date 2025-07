Felix Correia al Lille: è ufficiale. Quanto incassa la Juventus

Juventus: incasso extra grazie alla clausola sulla rivendita

riparte dalla Ligue 1. L'esterno portoghese classe 2001, dopo una stagione positiva al, si trasferisce ufficialmente al Lille a titolo definitivo. Un affare che non interessa solo il club francese e quello portoghese: anche la Juventus sorride, grazie a una clausola inserita nel contratto al momento della cessione.La Juventus, infatti, aveva ceduto Correia al Gil Vicente nell’estate 2023 per una cifra vicina a 1,5 milioni di euro, ma mantenendo una clausola sulla futura rivendita del 25%. Ora, con il trasferimento di Correia al Lille per una cifra stimata attorno ai 7 milioni di euro, i bianconeri incasseranno circa 1,75 milioni, una cifra che fa comodo in ottica bilancio e fair play finanziario.

Correia alla Juve: mai davvero protagonista

La parabola del trasferimento: da Next Gen al Gil Vicente

Arrivato a Torino nel 2020 dal Manchester City, Felix Correia non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile in Prima squadra. Il portoghese ha collezionato una sola presenza in Serie A, nei minuti finali di un match contro l’Udinese nel 2021. Più incisiva, invece, la sua esperienza nella Juventus Next Gen, dove ha messo a referto 30 presenze, 8 gol e 6 assist.Correia aveva già giocato in prestito al Gil Vicente prima del trasferimento definitivo. La Juventus, pur incassando poco dalla sua prima cessione, aveva avuto l'intuizione di legare il futuro del giocatore a un possibile ritorno economico. Con il passaggio al Lille, quella clausola si è rivelata vincente.Un’operazione minore ma redditizia, che conferma la strategia bianconera di valorizzare anche i profili meno noti.