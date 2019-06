Joao Felix è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Atletico Madrid a partire dalla prossima stagione. I tifosi dei colchoneros, però, sono preoccupati dal ritardo nell'annuncio ufficiale del grande colpo di mercato, per 120 milioni di euro dal Benfica. Secondo quanto riportato dai media in Portogallo, però, non ci sono dubbi: Felix sarà dell'Atletico a partire dal prossimo 1 luglio, per una questione di contabilità. Il Benfica, infatti, preferisce ottenere la plusvalenza a bilancio nel prossimo esercizio, che parte dopo il 30 giugno. Nulla da fare, dunque, per la Juventus.