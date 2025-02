Felipe Melo verso Juventus-Inter: 'I nerazzurri sono nel mio cuore'. Poi parla Hernanes

Il commento di Felipe Melo in vista di Juventus-Inter

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a, doppio ex, un commento su ciò che potremmo vedere in campo nella super sfida tra in programma domani sera all'Allianz Stadium (fischio d'inizio alle 20.45). Si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre, a caccia di punti per i rispettivi obiettivi: la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria del campionato."L'Inter resta nel mio cuore, ammetto che avrei voluto restare a Milano molto più tempo", le parole del brasiliano, che di recente ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. "Per me Simone Inzaghi ha ancora la squadra più forte di tutto il campionato e ha davanti un grande centravanti, che è anche un grande capitano: tutto il mondo apprezza un giocatore come. Il cuore della squadra, però, è: passa tutto da lui e da quel centrocampo che si passa la palla ad alta velocità.Ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna, adesso sta seminando. Me lo ricordo bene in campo, ci siamo scontrati tantissime volte. Della sua squadra mi piacciono, che è fortissimo fisicamente, e ovviamente. Comunque, questa resta una partita è vista in ogni angolo del pianeta ed è sempre imprevedibile. Se in Italia lo chiamate “derby di Italia”, significa che davvero tutto può succedere".

Il commento di Hernanes in vista di Juventus-Inter

Questo, invece, il pensiero di, altro doppio ex della gara, sempre ai microfoni di Gazzetta: "Alla fine sarà un pareggio. La Juve deve concentrare le proprie energie per la partita di ritorno di Champions contro il PSV Eindhoven e quindi deve risparmiare un po’ di giocatori e comunque gestire le forze in vista di quella partita che in questo momento è la più importante. Altrimenti in Olanda la Juve non potrà dare il 100% per raggiungere la qualificazione agli ottavi.. E poi c’è il fattore ambientale: si gioca in casa della Juve, anche questo conta, perché quando lo Stadium spinge può essere un fattore e aiutare i giocatori a ridurre il gap tecnico dagli avversari. Considerando tutto questo, io penso che alla fine salterà fuori un pareggio e speriamo che sia divertente".