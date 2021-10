, ex centrocampista diha parlato del big match di questa sera ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve è sempre una partita importante, bella, è il Derby d’Italia tutto può succedere. L'Inter è sempre forte al Meazza, i tifosi nerazzurri urlano sempre, sono la benzina della squadra. La Juve? Ha iniziato a vincere dopo un inizio complicato, ha perso il giocatore più forte che è Cristiano Ronaldo ma è sempre la Juve, una squadra importante e abituata a vincere". Poi, il suo auspicio: "Io come interista spero che vinca l’Inter, ma non vedo una squadra favorita sull’altra. L’Inter gioca un bel calcio, dopo la sconfitta con la Lazio stasera sarà importante, spero in una bella partita per noi spettatori e soprattutto per noi interisti".