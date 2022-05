L'ex centrocampista della Juventus Felipe Melo è intervenuto ai microfoni di I Love Monday su Dazn. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Sono interista da piccolo perché sono cresciuto vedendo l’Inter di Ronaldo. Vlahovic sta attraversando un momento buio, ma da campione qual è tornerà a segnare. I tifosi devono avere pazienza con lui".



DYBALA - "Dybala? Speriamo venga all’Inter, è un campione vero. Non capisco la scelta della Juve, deve essere successo qualcosa di importante per averlo lasciato andare via così".