1









"Hai fatto bene. Peccato che non ci abbia giocato io contro quel razzista di m***a”. Non le ha mandate a dire Felipe Melo ad Alvaro Gonzalez, il giocatore del Marsiglia accusato da Neymar di razzismo. A rischiare grosso è adesso proprio il brasiliano, reo di aver colpito a palla lontana al difensore avversario Alvaro Gonzalez, dopo essere stato apostrofato con un epiteto razzista in campo ("Scimmia"). Uno scontro proseguito anche nelle ore successive attraverso i rispettivi profili social. "Il mio unico rimpianto è di non trovarmi di fronte quello s...o", aveva esordito Neymar. "Carriera pulita e tanti amici. Bisognerebbe imparare a perdere", la risposta di Gonzalez. Alla quale ha fatto seguito la parola definitiva di O Ney: "Non sai riconoscere i tuoi errori, razzista!".