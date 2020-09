Dal Brasile arrivano parole al miele per Felipe Melo da parte del connazionale Vampeta (che molti ricorderanno per delle annate non particolarmente eccelse con la maglia dell'Inter). Ecco cos'ha detto Vampeta: "Quando ho giocato nel Flamengo, Felipe Melo stava passando dalle giovanili alla prima squadra. Sono rimasto lì solo tre mesi, ma all'epoca era un centrocampista sinistro e stava già giocando molto. Ci vedevamo tutti i giorni e avevamo un buon rapporto. Se l'ho aiutato, è stato molto nella convivenza tra compagni e nella spontaneità caratteriale. Ma aveva già tutto per essere il campione che è stato ed è tuttora.

"Mi piace molto! Ha vinto tutto in Europa ed è un ragazzo a cui piace vincere. A volte va oltre i limiti. Molte persone però dicono che è uno che fa male e non so cos'altro... Ai Mondiali 2010, molte persone hanno dato la colpa a lui per l'eliminazione del Brasile, ma per me uno dei principali responsabili è stato Julio Cesar (riferimento all'autogol che costò l'eliminazione ai verdeoro nei quarti di finale contro l'Olanda, ndr). Ovunque ha giocato, Felipe Melo ha giocato con qualità: Inter, Juventus, Galatasaray..."