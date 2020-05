Felipe Melo, ex centrocampista tra le altre di Inter e Juve, attacca ancora Giorgio Chiellini, che nell'autobiografia uscita ieri lo aveva definito "il peggio del peggio"e scatenando una querelle che ha coinvolto anche Balotelli. Ecco le sue parole riprese da Calciomercato.com.



SU CHIELLINI - "Questo ragazzo qua ha un problema con me perché contro il Siena gli ho dato una testata. Dopo non gli ho più parlato e ha scritto questo libro. Quello che dovevo dire l'ho detto. Alla Juve sono successe mille cose che ci potrei scrivere mille libri, e parlo di cose importanti. Chiellini non mi ha chiesto scusa ma non deve farlo. Ognuno fa ciò che vuole, poi però si deve assumere le sue responsabilità, non si torna indietro. Ha detto quelle cose per vendere il libro. Avrebbe dovuto prendere esempio dal grande Zanetti, vice presidente dell'Inter, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve. Tra l'altro ora non è il momento per pubblicare un libro, c'è gente che muore". SU MATERAZZI - "E' un idolo, ho giocato tante volte contro ma non l'ho incrociato all'Inter. Lui in campo è una cosa, fuori è amico di tutti. Non fosse stato aggressivo, magari non avrebbe vinto il Mondiale".