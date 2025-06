Felipe Melo a Gazzetta: "Contro il City la Juve ha giocato come una squadra piccola"

Getty Images

Le parole di Felipe Melo sulla Juventus

Ex di Inter e Fluminense, che si affronteranno stasera, ma anche della Juventus,ha parlato dei suoi club passati in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista bianconero, inoltre, ha commentato la sconfitta degli uomini di Tudor contro il Manchester City, definendola "da squadra piccola".Melo ha parlato anche di, raccontando di aver chiarito dopo un'incomprensione dovuta ad alcune frasi che l'attuale Director of Football Strategy bianconero scrisse nel suo libro."Ha giocato come una squadra piccola. Tutti dietro, solo difesa, nessuna proposta. L’Inter due anni fa ha rischiato di batterli in finale di Champions, i bianconeri no. Guardiola ha passeggiato. Comunque, sugli spalti, sono riuscito a incrociare Chiellini".

"È venuto da me con grande umiltà. ‘Felipe, come stai?’. Ci siamo abbracciati, si è scusato ed è finita lì. All’epoca avevo 25 anni, ero un ragazzino sfrontato, litigai con tutti, lui compreso. Non capivo certe cose: arrivavo al campo mezz’ora prima dell’allenamento e me ne andavo subito. Oggi, a 42 anni e da padre di famiglia, riconosco di aver sbagliato atteggiamento. Sono contento di aver chiarito".