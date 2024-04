Il comunicato ufficiale

Alla fine va alha comunicato allala decisione di non unirsi alla squadra bianconera: le sirene brasiliane hanno superato la proposta bianconera."Il Palmeiras ha annunciato lunedì (15) l'acquisizione del centrocampista offensivo Felipe Anderson, che ha giocato nel calcio europeo per 11 stagioni e attualmente milita nella Lazio-ITA. Il versatile giocatore, che compie oggi 31 anni, ha firmato un pre-contratto con il Verdão e si unirà al Maior Campeão do Brasil a partire da luglio, dopo l'apertura della finestra internazionale di trasferimento - il suo legame con il Alviverde inizierà il 1º luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027.Proveniente dal Santos, l'atleta ha fatto il suo debutto professionale nel 2010, all'età di 17 anni, e ha raggiunto il successo nel 2012, quando ha disputato 41 partite, segnando sei gol e fornendo otto assist. Nel club bianconero, ha fatto parte della squadra bicampionessa paulista nel 2011 e 2012, della Coppa Libertadores del 2011 e della Recopa Sudamericana del 2012.Il talento dell'atleta, originario di Brasilia (DF), ha attirato l'interesse della Lazio-ITA, squadra per cui si è trasferito nel 2013. È diventato titolare nella stagione successiva (2014/2015), giocando 37 partite, segnando 11 gol e fornendo dieci assist. Nel 2015/16, è rimasto un protagonista e ha collezionato 47 presenze, nove reti e cinque assist. Ha anche registrato numeri interessanti negli anni successivi, guadagnandosi convocazioni nella nazionale brasiliana maggiore, oltre alla storica medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Rio-2016".