Felipe Anderson alla Juve? Il rinnovo con la Lazio è lontano

Felipe Anderson, gol decisivo e record

La Juventus lavora per rinforzare la rosa digià in questa sessione di mercato, con in testa l'idea di un centrocampista in più ma lo sguardo della dirigenza bianconera è anche rivolto alla prossima stagione. Sono queste infatti le settimane decisive per avviare contatti concreti e portare a termine le operazioni per i giocatori in scadenza di contratto, che dal primo febbraio possono firmare per un'altra squadra. E' il caso ad esempio, di Felipe Anderson, obiettivo della Juve.L'esterno brasiliano, dopo tanti anni alla Lazio può lasciare la capitale. I colloqui con il club biancoceleste si sono al momento fermati e l'accordo sulle cifre non c'è. "Decideremo cosa è meglio per tutti quanti", ha dichiarato il giocatore al termine di QUI tutte le sue parole sul rinnovo). Porte ancora aperte quindi anche se le parti sono distanti. Alla Continassa studiano con attenzione il colpo a zero e hanno già sondato il terreno con l'entourage del giocatore per capire le condizioni del suo eventuale arrivo.Intanto,continua ad essere una pedina importante per Maurizio Sarri: "Da qui a fine stagione ci sarà il tempo di risolvere la questione", ha detto il tecnico che a prescindere da ciò, non si farà condizionare dalle voci sul suo futuro. Il brasiliano ha segnato il gol decisivo contro il Lecce e con la partita di oggi ha raggiunto il record di 126 partite consecutive in campo con la Lazio. Nessuno ci era mai riuscito prima. Un segnale importante anche per la Juve e per chiunque volesse ingaggiarlo. Il classe 1993 è ancora nel pieno della sua carriera e integro fisicamente, come dimostrano anche i numeri in fase realizzativa (2 gol e sei assist in campionato).Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.