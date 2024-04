Il giocatore della Laziosembrava promesso sposo della Juventus salvo poi il trasferimento al Palmeiras già ufficiale. Paulo Buos, vice presidente del club brasiliano ha parlato a Uol.com. Le sue parole:"Questo dimostra il lavoro che si sta svolgendo al Palmeiras da qualche anno. Il fatto che Felipe Anderson abbia scelto il Palmeiras è motivo di orgoglio per noi. Dobbiamo dirlo, è un elemento di differenziazione che il Palmeiras ha oggi. Siamo molto felici, abbiamo lavorato per questo e stiamo andando avanti. Siamo sicuri che farà bene. Era molto entusiasta del progetto, era un punto di riferimento per lui in termini di ritorno in Brasile. Ha una carriera molto consolidata in Europa e il numero di partite consecutive che ha giocato con la Lazio è impressionante. Siamo contenti e sono sicuro che porterà molti frutti per noi".