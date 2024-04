Il mercato estivo si sta riscaldando e ilsembra pronto a inserirsi nella competizione per l'acquisizione del talentuoso esterno d'attacco brasiliano,. In scadenza di contratto con la Lazio e seguito da alcuni mesi dalla Juventus, il giocatore è diventato oggetto dell'interesse anche del club rossonero.Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", il Milan starebbe valutando l'opportunità di presentare un'offerta a parametro zero per assicurarsi i servizi del giocatore. Felipe Anderson, classe 1993, ha dimostrato nel corso degli anni di possedere delle qualità indiscutibili, rendendolo un obiettivo ambito per molte squadre di alto livello.Il Milan, guidato da una gestione ambiziosa, potrebbe vedere in Felipe Anderson una preziosa aggiunta al proprio reparto offensivo, offrendogli la possibilità di giocare un ruolo chiave nella squadra e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.