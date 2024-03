Juventus, gli obiettivi di mercato tra i giocatori della Lazio

Doveva essere la partita di, e alla fine sarà quella di. Poteva diventare il riscatto die invece potrebbe essere il rilancio di Kean . E allora, che ben venga la novità: Lazio-Juventus ha già dimostrato di essere qualcosa di diverso. E qualcosa di diverso sarà proprio la formazione biancoceleste, pronta ad abbandonare i vecchi dogmi sarristi e ad abbracciare il 3-4-2-1 di Igor Tudor.Nessuno pretenderà la luna a Formello dopo un paio di settimane, però l'idea del cambio di passo e della motivazione ritrovata c'è tutta.: a prescindere dal risultato, ci si attende una Lazio scossa da quanto accaduto.Sarà un'occasione, insomma. E un po' per tutti, e persino per la Juve. Che dalla situazione in casa biancoceleste potrebbe trarre un po' di guizzi di mercato. E' ormai da settimane che si parla della possibilità che Felipe Anderson possa diventare uno dei primi colpi per la prossima stagione - le parti continuano a parlare -, ma Giuntoli non vorrebbe fermarsi al solo brasiliano.