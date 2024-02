Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Felipe Anderson è uno dei potenziali obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi, ci sarebbe stato un contatto tra il direttore sportivo Giuntoli, Giovanni Manna e Juliana Gomes, la sorella-agente dell'attaccante brasiliano. Al momento, Felipe Anderson non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno da parte della Lazio. L'ex giocatore del Santos e del West Ham avrebbe richiesto un contratto quadriennale con un salario netto annuo di 4 milioni di euro, mentre la Juventus avrebbe proposto un accordo da due o tre anni con un'opzione per un prolungamento automatico, offrendo uno stipendio tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus. Nonostante l'interesse della Juventus per il giocatore, che piace al club, Felipe Anderson potrebbe non rientrare nei nuovi parametri della Juventus, soprattutto in termini di età, visto che compirà 31 anni il prossimo 15 aprile. Al momento, non sono previsti ulteriori rilanci da parte della Juventus.Anche il presidente della Lazio, Claudio, ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport che non esclude la possibilità di prolungare il contratto di, ma ha sottolineato che il club non intende essere pressato: "Il dialogo continua, il club è stato chiaro con tutti. Confidiamo ci si possa venire incontro. E vale anche per Felipe". Lotito ha lasciato intendere che la decisione finale spetta al giocatore stesso: rimanere alla Lazio, con cui ha segnato 56 gol in 308 partite, o intraprendere una nuova esperienza.