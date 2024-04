Lazio, le ultime su Luis Alberto e Zaccagni

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il ds dellaAngeloha parlato anche di, che sembra aver trovato un accordo con laliberandosi a zero dai biancocelesti. Ecco il suo commento: "Stiamo parlando con l'entourage, gli abbiamo fatto una proposta di cinque anni. Questa proposta è stata dettata anche dal fatto che abbiamo di fronte un professionista esemplare. Può rimanere anche dopo non nel calcio giocato. Vi posso garantire che non sono cifre insignificanti. Sarebbe il terzo della rosa con cifre importanti".Il dirigente ha poi aggiunto: "Lo stesso in aperta rottura con il club , ndr) è il secondo più importante. Questo perché il presidente non voleva smantellare la squadra. Per esempio con Milinkovic-Savic il presidente gli aveva fatto una promessa e l'ha rispettata. Passeremo anche alla situazione(a sua volta nel mirino dei bianconeri, ndr). Anche lì cercheremo di andare incontro alle richieste del ragazzo. Per sottoscrivere un contratto ci deve essere la volontà anche dell'altra parte".Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!