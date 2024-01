Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, il ds dellaAngeloha parlato della posizione del club su, in scadenza di contratto a giugno. Il brasiliano, in attesa di definire il suo futuro, è finito nel mirino dellache, come anche altre squadre, pregusta il colpo a zero, a meno che il giocatore non si convinca a prolungare il suo accordo con i biancocelesti. Ecco il commento del ds: "Non ci interessa, di sicuro non ce ne priveremo adesso e la proposta di rinnovo (3,5 milioni di euro l’anno, con opzione sino al 2028) è ancora lì sul tavolo".