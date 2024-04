Nonostante i rumours degli ultimi giorni, ilnon sta lavorando per. Lo assicura Calciomercato.com, secondo cui l’esterno brasiliano, in scadenza di contratto con la, ha delle ricche offerte dall’Arabia ma preferirebbe restare in Italia. Ecco perché lasta viaggiando spedita sull’obiettivo, la strada è abbastanza libera da ostacoli. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sono costanti, alla ricerca di un accordo economico non poi così lontano. L'obiettivo della Juve è quello di trovare i profili giusti per cambiare la cilindrata della squadra, inserendo qualche giocatore per garantire alternative al consueto 3-5-2.