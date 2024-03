Prima Zaccagni , poi Felipe? Ecco, la situazione è ben diversa per Anderson, altro giocatore della Lazio che interessa molto alla Juventus.Il brasiliano si trova in scadenza di contratto e finora non è riuscito a trovare un accordo per rinnovare il suo contratto con il club biancoceleste. Di conseguenza, sarà libero di muoversi in estate come free agent e firmare con altre squadre senza alcun costo di trasferimento. Anche in questo caso, la Juventus si è mossa in anticipo per sondare la possibilità di un'eventuale acquisizione di Felipe Anderson.