Laè al centro dell'attenzione con una serie di notizie rilevanti che animano l'ambiente calcistico. La prima riguarda un'inconveniente per, che ha subito una distorsione al ginocchio, mettendo a rischio la sua presenza nella prossima partita contro ilCagliari in programma venerdì . Un contrattempo che tiene con il fiato sospeso i tifosi bianconeri in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.Allo stesso tempo, il calciomercato tiene banco, con lasempre più vicina a ottenere le firme di nuovi giocatori. Le voci sul trasferimento dial club bianconero si fanno sempre più insistenti, alimentando l'entusiasmo dei sostenitori juventini in vista delle prossime sfide.Infine, Kenan, giovane promessa, prolungherà il suo contratto con la Juventus fino al 2028, dimostrando la fiducia del club nel suo potenziale e assicurando una continuità importante per il futuro della squadra.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!