Felipe Anderson-Juventus: a che punto è la trattativa

Una doppietta che rilancia lae le ambizioni diè tornato a decidere, e l'ha fatto nel momento più caldo della stagione, sua e dei biancocelesti. Con una doppietta ha spazzato via le possibilità della Salernitana nell'anticipo della nuova giornata di Serie A.E la? E' nel suo futuro, nessun dubbio ormai. Si attende solo la tempistica giusta per formalizzare l'affare.La Juventus è pronta a segnare il primo colpo in vista della prossima stagione, quella del 2024/2025. Come riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero sta per finalizzare la trattativa per l'ingaggio di Felipe Anderson, attualmente sotto contratto con la Lazio ma in scadenza il 30 giugno prossimo.. Il contratto di Felipe Anderson con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno. Di conseguenza, il calciatore classe 1993 si trasferirà alla Juventus a. L'affare è praticamente concluso, con la Juventus che ha già presentato la sua offerta ufficiale al calciatore brasiliano, il quale sembra pronto a accettare.Già nei mesi scorsi, la Juventus aveva intuito l'opportunità di un colpo a parametro zero, avvicinandosi al giocatore che aveva temporaneamente messo in sospeso la possibilità di estendere il proprio contratto con la Lazio. Il corteggiamento da parte del club bianconero ha dato i suoi frutti e, una volta risolti gli ultimi dettagli, sarà il momento delle firme. Il contratto, che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio, renderà Felipe Anderson un nuovo giocatore della Juventus.