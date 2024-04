A nice goal from Felipe Anderson!



Lazio 1-0 Salernitanapic.twitter.com/YY8By3VsMM — FootColic (@FootColic) April 12, 2024

Nell'anticipo che ha aperto la nuova giornata di Serie A, il gol diha scaldato i cuori dei tifosi della Lazio e, al contempo, ha alimentato le aspettative della Juventus per la prossima stagione. Il brasiliano ha regalato alla sua squadra l'1-0 contro la Salernitana con una magistrale azione personale.Superando due avversari in uno slalom irresistibile, Anderson ha mostrato tutto il suo talento e la sua classe, prima di concludere in modo impeccabile con il sinistro. Un gol che conferma ancora una volta il suo valore e che fa sognare i tifosi bianconeri, che già lo vedono come un potenziale protagonista nella squadra di Torino nella prossima stagione.