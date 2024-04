Non è certo più una novità che la Juventus sia in trattativa con Felipe Anderson e che l'operazione sembra ormai ad un passo. Cosa manca? La qualificazine della Juve in Champions. Dopo che sarà raggiunta, allora il club bianconero cercherà di chiudere l'accordo con il brasiliano. Ma come ha reagito la tifoseria della Lazio a questa situazione? Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che spiega come Felipe Anderson sia stato il più fischiato allo stadio Olimpico nell'ultimo match giocato dai biancocelesti. Lui ha risposto con una doppietta che ha permesso alla Lazio di superare la Salernitana. Secondo il quotidiano, la Lazio proverà comunque un ultimo tentativo per convincere Felipe a rinnovare, anche se la strada sembra tracciata