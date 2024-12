Le parole di Grazianoa Mediaset:"Feliciani non dirigeva partite di Serie A dalla scorsa partita tra Monza e Milan, a causa dei suoi errori in quella occasione. Stasera non ci sono critiche da fare, è stato solo leggermente distratto sulle rimesse dal fondo. Ha fischiato 18 falli senza ammonire nessuno, meritando un voto sufficiente."