Pep Guardiola è ed è sempre stato il grande sogno per la panchina della Juventus, un vincente dal bel gioco, che sa riconoscere campioni e che sa sfruttarne le doti. Una suggestione che ha preso forma, diventando notizia, pronta a sconvolgere il calcio italiano. La psicosi per Guardiola è già partita e un doppio like di Douglas Costa alle domande di alcuni tifosi non fa che accrescerla!Douglas Costa felice, si diceva. Sì, certamente. Dopo una stagione orribile, tra problemi ed infortuni, la Juventus ragiona sul futuro del brasiliano con l'ipotesi che possa lasciare Torino per accasarsi altrove. Anche senza Allegri in panchina. L'arrivo di Guardiola, però, può cambiare molte cose, anche e soprattutto a livello personale: un nuovo allenatore con cui ripartire, che già lo ritiene fortissimo e del quale potrebbe divenire centrale in un possibile progetto bianconero, visto che già in passato lo ha cercato per portarlo al City dopo l'esperienza al Bayern. Un doppio like, tra notizia e speranza.